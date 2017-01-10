Росстат назвал подорожавшие сильнее всего в 2016 году продукты

Прирост потребительских цен на продукты в России в 2016 году оказался ниже уровня инфляции — он составил лишь 4,6% против 5,4%, следует из сообщения Росстата.

Сильнее всего из продовольственных товаров, цены на которые отслеживаются Росстатом, в прошлом году подорожало сливочное масло. За год розничные цены на него выросли на 20,5%, тогда как остальные молочные продукты подорожали в среднем только на 9,5%.

Третье место в продовольственном «антирейтинге» заняли рыба и морепродукты, ставшие дороже в среднем на 8,6%. Кроме того, быстрее продуктов в среднем росли цены на крупы и алкогольные напитки (по 6,4%), а также хлеб и хлебобулочные изделия (+5,9%). Макаронные изделия за год подорожали на 4,5%, подсолнечное масло — на 3,4%, мясо — на 1,6%.

Сдержать рост продовольственной инфляции помогло снижение цен на сахарный песок (за год они упали на 6%), яйца (-0,7%) и, главное, на овощи и фрукты. По итогам года цены на плодоовощную продукцию упали в среднем на 6,8%.

В конце 2016 года цены на овощи и фрукты пошли вверх. За декабрь 2016 года плодоовощная продукция подорожала в магазинах в среднем на 0,9%, а свежие огурцы — сразу на 23,7%. Кроме того, цены на свежие помидоры выросли в декабре на 8,3%, виноград подорожал на 5,3%, картофель — на 3,1%, репчатый лук — на 2,2%, свекла — на 1,4%.

Средняя по стране стоимость минимального набора продуктов питания за 2016 год выросла лишь на 3,5%, составив чуть более 3,7 тыс. руб. Наибольшая стоимость продуктовой корзины зафиксирована Росстатом на Чукотке (9204,1 руб.), наименьшая — в Курской области (2999,8 руб.). В Москве стоимость минимального набора продуктов за год выросла на 5% (до 4447,8 руб.).

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали в 2016 году табачные изделия, прибавившие в цене сразу 17,8%. Кроме того, в тройку быстрее всего дорожавших товаров вошли обувь (+9,2%) и ткани (+7,6%).