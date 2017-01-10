Навальный намерен защищать Носика и Кунгурова в ЕСПЧ

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил о намерении представлять интересы блогеров Антона Носика и Алексея Кунгурова в Европейском суде по правам человека. Об этом Навальный сообщил в своем блоге. По его словам, Носик и Кунгуров будут обжаловать в ЕСПЧ «нарушение своих прав, связанное с незаконным уголовным преследованием».

Носик в беседе с РБК сообщил, что решение о том, что Навальный будет представлять его интересы в ЕСПЧ, было обоюдным. «Мы с ним договорились об этом, когда он выиграл в ЕСПЧ «Дело Кировлеса», — сказал он. По словам Носика, он передал Навальному все документы для обращения в ЕСПЧ. «Вчера мы получили на руки постановление Мосгорсуда, которым он, по сути, утвердил приговор Пресненского суда от 3 октября. Оно было передано Алексею для составления жалобы в ЕСПЧ», — сообщил блогер.

Антон Носик отметил, что «содержательная часть обращения в ЕСПЧ — это предмет юридической грамотности Навального». Он добавил, что его дело «силами адвоката Сергея Бадамшина будет параллельно двигаться и по российской юридической колее». «То есть будет обжаловаться во всех российских инстанциях. Мы хотим, чтобы на этом деле все эти бесконечные интернет-приговоры, основанные на «гуглении», закончились», — констатировал Носик.

В начале октября 2016 года Пресненский суд Москвы признал Антона Носика виновным по уголовному делу об экстремизме и приговорил его к штрафу в 500 тыс. руб. Гособвинение просило осудить Носика на два года колонии общего режима. Сам обвиняемый своей вины не признал. 15 декабря Московский городской суд оставил в силе приговор по делу Носика, однако снизил сумму штрафа с 500 тыс. до 300 тыс. руб.

Приволжский военный суд 20 декабря 2016 года приговорил Алексея Кунгурова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Уголовное дело в отношении него по ч.1 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание) было возбуждено в марте того же года. Поводом стала размещенная 12 октября 2015 года в «Живом журнале» статья «Кого на самом деле бомбят путинские соколы».

Алексей Навальный, который 13 декабря заявил о намерении баллотироваться в президенты России, является юристом по образованию. Как сообщается на его предвыборном сайте, в 1997 году он окончил Российский университет дружбы народов.