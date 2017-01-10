Володин предложил обнулять законопроекты прошлых Дум

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создавать новый портфель законопроектов с окончанием каждого созыва Государственной думы. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Как рассказал Миронов, Володин сделал такое предложение на заседании Совета Думы во вторник.

«Сегодня Володин сослался на опыт других стран, где каждый созыв обнуляет все полностью — вот все, что не успели рассмотреть в прошлом созыве, все обнуляется, и новый созыв начинает заново», — рассказал Миронов об инициативе спикера Госдумы (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению лидеров «справороссов», предложение «дельное». «Может быть, поступить радикально», — добавил Миронов.

Миронов пояснил, что некоторым законопроектам в портфеле Госдумы более 20 лет. Бывает, что уже устарел не только сам законопроект, но и даже те законы, в которые предлагалось внести поправки, добавил политик.

«Если мы считаем, что инициатива, которая пролежала пять лет, требует все равно рассмотрения, тогда мы перевнесем ее. Более того, был один состав авторов, но фракция продолжает работу, преемственность осталась, и другие депутаты нашей фракции внесут заново», — добавил Миронов.