Молло подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года

Футбольный клуб «Зенит» подтвердил переход полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов». Запись об этом появилась в официальном «Инстаграмме» сине-бело-голубых. Там же сообщается, что контракт с футболистом подписан на 3,5 года, то есть, до конца июня 2020 года.

Напомним, накануне Молло прошел медобследование в Санкт-Петербурге. По неофициальной информации, отступные за него составили от 2,5 до 3 миллионов евро. Зарабатывать он будет около 2 миллионов евро в год.

27-летний Молло в этом сезоне отыграл за «Крылья» 12 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал голевые передачи. Добавим, что французский футболист в 2015 году отдал три голевых паса в матче с «Зенитом», внеся тем самым весомый вклад в сенсационную победу самарской команды (3:1).