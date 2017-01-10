В Турции смертника застрелили у входа в здание полиции

В турецком городе Газиантепе на юго-востоке страны полицейские ликвидировали террориста-смертника со взрывчаткой, который пытался войти в здание полицейского участка. Об этом сообщили представители турецкой службы безопасности, передает Reuters.

Как отмечает турецкое издание Aksam, бомба на теле террориста-смертника была обезврежена. По данным издания, в районе департамента полиции были слышны выстрелы. К месту происшествия были направлены полицейские и сотрудники медицинских служб. Как рассказал свидетель Aksam, он видел, что один полицейский был ранен.

Всего около полицейского департамента были трое террористов, сообщает Cumhuriyet. По данным издания, один боевик был убит, второй смог скрыться с места происшествия, а третий был окружен сотрудниками турецкого спецназа на парковке.