В Петербурге суд приехал к предполагаемому серийному налетчику-"молотобойцу" в больницу

В Петербурге арестован подозреваемый в серии жестоких налетов на прохожих. Суд провел выездное заседание в НИИ Джанелидзе, куда Игоря Губина госпитализировали после нападения на полицейских.

Напомним, с 1 января 2017 года по Московскому и Пушкинскому районам Петербурга прокатилась волна нападений на прохожих. Неизвестный преступник бил молотком по затылкам жертв, отбирал деньги и вещи или уходил ни с чем. 8 января сотрудники уголовного розыска Пушкинского района, после очередного налета на женщину, задержали подозреваемого. Он активно сопротивлялся, в том числе нанес удар молотком оперативнику. После такого «теплого» приема полицейским, соответственно, было не до церемониала.

Задержанный представился в отделе гражданином Слеповым, на деле он оказался Игорем Губиным. Ему потребовалась помощь медиков. Госпитализация в НИИ Джанелидзе тем не менее от суда не спасла. Фемида приехала к Губину сегодня, 10 января. Как сообщили в Пушкинском суде Петербурга, на выездном заседании рассматривалось ходатайство следствия о заключении под стражу.

«Оно удовлетворено, Губин арестован на два месяца», – уточнили в суде.

На данный момент подозреваемому вменены два эпизода.