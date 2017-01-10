Фигурант дела об обналичивании 23 млрд рублей получил 3,5 года колонии

Хамовнический суд Москвы во вторник, 10 января, приговорил фигуранта дела об ​обналичивании 23 млрд руб. Мусу Исраилова к лишению свободы на срок 3 года и 6 месяцев. Исраилов будет отбывать наказание в колонии общего режима, сообщили РБК в пресс-службе суда. «Также суд постановил удовлетворить гражданский иск к Исраилову на сумму 210 млн руб.», — уточнила пресс-секретарь Ольга Мышелова. По ее словам, Исраилов был признан виновным в незаконной банковской деятельности и в пособничестве в присвоении почти 546 млн руб.

В ходе прений гособвинение просило приговорить Исраилова к 5 годам колонии. Согласно обвинительному заключению, фигурант был связан с руководством ООО «КБ «Адмиралтейский» — Иваном Кузнецовым и Ниной Максименко. Оба в разное время были председателями правления банка и сейчас проходят по отдельному уголовному делу, которое пока расследуется. Еще в одном деле о незаконных операциях в «Адмиралтейском» фигурировали Ренат Шабанов и Александр Филоян, которые возглавляли фиктивные фирмы. Они уже получили по два года колонии.

Все они, по версии следствия, в 2011 году создали преступную группу по обналичиванию средств, через которую за 4 года прошло более более 23 млрд руб. Исраилов, в частности, помогал Кузнецову и Максименко искать клиентов, а также координировал работу пяти подставных фирм, через которые выводились деньги.

На счета номинальных компаний клиенты банка переводили крупные суммы денег под видом закупки товаров и получали деньги обратно уже в виде наличных. Чтобы имитировать закупки, преступники фальсифицировали договоры, счета-фактуры, накладные на товары и прочие документы, говорится в материалах дела. Подписывать их они заставляли лиц, «испытывающих материальные сложности и ведущих асоциальный образ жизни».

За свои услуги обнальщики получали комиссию, которая составляла не менее 2,2%. По подсчетам следствия, члены преступной группы присвоили около 546 млн руб. Ущерб действий лично Исраилова составил 210 млн руб.

Исраилов признал вину и в своем последнем слове отмечал, что активно сотрудничал со следствием — в частности, сам предоставил правоохранительным органам свидетельства незаконных операций в КБ «Адмиралтейский». Дело слушалось в особом порядке, а на прениях сторон адвокат просил для Исраилова наказание, не связанное с лишением свободы.

КБ «Адмиралтейский» фактически прекратил банковские операции в августе – сентябре 2015 года. 11 сентября того же года у него отозвали лицензию. В октябре 2015 года порядка 50 вкладчиков банка обратились в МВД с заявлениями о возможном выводе 3,3 млрд рублей.