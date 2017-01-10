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Туризм
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10.01.2017 16:20

Четыре тысячи китайцев встретили Новый год в Петербурге

Четыре тысячи туристов из Китая побывали в Северной столице за новогодние праздники – это в два раза больше, чем в 2015 году. Об этом 10 января сообщили в туристической организации «Мир без границ».

Петербург стал в два раза популярнее у жителей Китая. Туроператоры подсчитали, что за последнюю предновогоднюю неделю и за первую неделю января город посетили около четырех тысяч китайских граждан в составе организованных групп. Это в два раза больше, чем за аналогичный промежуток 2015 года. По данным специалистов туротрасли, ездить в Россию предпочитают жители Китая старшего поколения. Почти половина китайских гостей старше пятидесяти лет (45%), большинство из них – женщины (63%).

Повышенный интерес к Северной столице у туристов из Китая полностью отвечает планам Ростуризма – в ведомстве в 2015 году отмечали, что потенциал китайского рынка раскрыт не полностью, и планировали привлечь в Россию в два раза больше китайцев. На сегодняшний день в Петербурге четыре отеля, несколько торговых домов, музей и 24 ресторана получили сертификат программы по адаптации инфраструктуры гостеприимства под нужды китайскоговорящих туристов.


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