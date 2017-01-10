СМИ узнали о закупке «дочкой» «Роснефти» путевок на Кубу для сотрудников

«Дочка» «Роснефти» «РН-Учет» купит у туристической компании «Гаванатур Интернешнл» 50 путевок на Кубу на сумму 5,7 млн руб. для своих сотрудников и членов их семей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы закупки.

Как отмечает агентство, путевки будут включать в себя систему «все включено».

Компания закупает туры у одной компании, потому что в 2013 году «Роснефть», «Интер РАО» и кубинские компании «Корпорация «Кубинские медицинские услуги» и международная группа туроператоров и туристических агентств «Гаванатур» заключили контракт, следует из документов. «Гаванатур Интернешнл» предоставляет свои услуги, так как она зарегистрирована на территории России.

Как следует из материалов компании, с 2013 года программу оздоровления на Кубе прошли более 4 тыс. сотрудников «Роснефти».

По данным «Интерфакса», в 2016 году «Гаванатур Интернешнл» оказала услуги «дочкам» «Роснефти» на сумму 40 млн руб.

В 2014 году «Роснефть» планировала потратить 157 млн руб., чтобы отправить отдыхать на Кубу сотрудников 71 своей дочерней компании. Стоимость одной путевки составила 87 тыс. руб., в которую входят авиаперелет, проживание в отеле, питание по системе «все включено» и трансфер. Кроме того, сотрудникам предоставлены открытый бассейн и оздоровительно лечебные-диагностические услуги и экскурсии.