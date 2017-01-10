Еще
17:04 10.01.2017
Новость часа
15:49
Тело Антона Губанкова найдено в Черном море
Пришлите свою новость!
17:04
Выгнувшийся рельс мешает трамваю № 6 доехать до конечной
17:01
Росстат назвал подорожавшие сильнее всего в 2016 году продукты
16:57
В Приморском районе поезд насмерть сбил мужчину
16:50
Навальный намерен защищать Носика и Кунгурова в ЕСПЧ
16:46
Объявлено название нового двухтомника Мураками
16:40
Володин предложил обнулять законопроекты прошлых Дум
16:38
Молло подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года
16:36
ЕСПЧ обязал школьниц-мусульманок посещать бассейн вместе с мальчиками
16:30
В Турции смертника застрелили у входа в здание полиции
16:30
В Петербурге суд приехал к предполагаемому серийному налетчику-"молотобойцу" в больницу
16:22
Фигурант дела об обналичивании 23 млрд рублей получил 3,5 года колонии
16:20
Четыре тысячи китайцев встретили Новый год в Петербурге
16:20
В Петербурге после столкновения двух грузовых поездов будут судить машиниста
16:15
СМИ узнали о закупке «дочкой» «Роснефти» путевок на Кубу для сотрудников
16:09
В ДНР отвергли предложение Савченко по обмену пленными
16:04
Бывший переводчик Спаллетти станет помощником Семака в «Уфе»
15:56
Путин прокомментировал третье место МГУ в мировом рейтинге вузов
15:49
Тело Антона Губанкова найдено в Черном море
15:45
Застройщикам не удалось в декабре 2016-го поставить "рекорд"
15:39
Гибель пассажира в метро Петербурга квалифицирована как убийство
15:28
Депутатов Госдумы уличили в неуплате счетов по ЖКХ
15:22
«Транснефть» приостановила прокачку азербайджанской нефти
15:16
ФИФА одобрила расширение чемпионата мира до 48 сборных
15:11
Суд в Киеве арестовал тысячу бутылок из алкогольной коллекции Януковича
15:11
Завершилась 21-летняя реставрация Троицкого собора
15:09
В Подмосковье 10 человек отравились газом в жилом доме
15:01
На Испытателей фургон подрезал трамвай
15:00
«ДП»: Финский бренд Finlayson уходит из России
14:57
Употребление наркотика бывшей женой Кержакова подтвердили медики
14:47
«Доктор Питер» стал самым цитируемым медицинским СМИ России 2016 года
14:40
Чубайс, Костин и Шохин заступились за Улюкаева
14:32
В соцсетях обсуждают покупку Русским музеем резинового унитаза
14:26
Шойгу заявил о выполнении задач, поставленных Путиным перед ВКС в Сирии
14:20
В дома на улице Васенко вернулось тепло
14:19
Савченко обнародовала список пленных украинцев в Донбассе
14:12
Улюкаеву запретили посещать врачей и гулять
14:04
Распутин помог дворцу Юсуповых попасть в мировой топ «тёмных» достопримечательностей
14:00
Передача Исаакиевского собора церкви: за и против
13:59
Суд продлил домашний арест Улюкаева до 15 апреля
13:57
Житель Петербурга удрал с букетом, разбив входную дверь и арку
13:57
Погибшего на «Площади Александра Невского» толкнули под поезд метро друзья
13:53
Под Львовом вандалы повредили памятник убитым во время войны полякам
13:51
В Кремле готовы к диалогу с США по нормализации отношений даже в условиях санкций
13:30
Концессия на Ладожский водовод началась с поиска субподрядчика на 300 миллионов
13:26
Сидящий за убийство 22 женщин Чистильщик обвинен еще в 25 расправах
13:26
В Петербурге СК продлил расследование деятельности «групп смерти»
13:22
Петербуржцы после новогодних каникул обвалили сайт ЗАГС
13:16
Первый в мире ледокол на СПГ приступил к работе в Финляндии
13:10
Умер экс-президент ФРГ Роман Херцог
13:00
Росрыболовство: В России больше нет импортных шпрот
12:59
Улюкаев попросил изменить ему меру пресечения
12:53
10 жильцов дома на Луначарского эвакуировали из-за пожара
12:47
Несколько домов на Васильевском останутся без отопления из-за ремонтных работ
12:44
Дорожники Петербурга готовятся к «температурным качелям»: ночью похолодает до -5
12:44
Дольщики ГК «Город» потребовали от Смольного ускорить достройку домов
12:42
Cледствие рассказало о показаниях чиновников против Улюкаева
12:38
На каникулах в НИИ скорой помощи спасали петербуржцев с отравлением метанолом
12:37
Объявлена дата премьеры «Твин Пикса»
12:30
«ДП»: В январе 2017 года вступили в силу 25 новых городских законов
12:23
СМИ узнали об отсутствии заявок на строительство подходов к мосту в Крым
12:17
В американском Конгрессе предложили создать спецкомиссию по русским хакерам
12:10
Луговой прокомментировал свое включение в «список Магнитского»
12:06
Детсад во Всеволожске сдали досрочно
11:59
В ДТП с полицейской машиной пострадала семилетняя школьница
11:57
Хельсинки станет городом беспилотного транспорта
11:55
В Минюсте прокомментировали предложение отбирать за долги единственное жилье
11:52
Джордж Клуни раскритиковал Дональда Трампа за нападки на Мэрил Стрип
11:40
Белорусские дети попали в ДТП после выступления в Петербурге
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
10.01.2017 16:15

СМИ узнали о закупке «дочкой» «Роснефти» путевок на Кубу для сотрудников

«Дочка» «Роснефти» «РН-Учет» купит у туристической компании «Гаванатур Интернешнл» 50 путевок на Кубу на сумму 5,7 млн руб. для своих сотрудников и членов их семей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы закупки.

Как отмечает агентство, путевки будут включать в себя систему «все включено».

Компания закупает туры у одной компании, потому что в 2013 году «Роснефть», «Интер РАО» и кубинские компании «Корпорация «Кубинские медицинские услуги» и международная группа туроператоров и туристических агентств «Гаванатур» заключили контракт, следует из документов. «Гаванатур Интернешнл» предоставляет свои услуги, так как она зарегистрирована на территории России.

Как следует из материалов компании, с 2013 года программу оздоровления на Кубе прошли более 4 тыс. сотрудников «Роснефти».

По данным «Интерфакса», в 2016 году «Гаванатур Интернешнл» оказала услуги «дочкам» «Роснефти» на сумму 40 млн руб.

В 2014 году «Роснефть» планировала потратить 157 млн руб., чтобы отправить отдыхать на Кубу сотрудников 71 своей дочерней компании. Стоимость одной путевки составила 87 тыс. руб., в которую входят авиаперелет, проживание в отеле, питание по системе «все включено» и трансфер. Кроме того, сотрудникам предоставлены открытый бассейн и оздоровительно лечебные-диагностические услуги и экскурсии.

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
30.12.2016 13:28

Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА

Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58

Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года

«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55

В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год

«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Росстат назвал подорожавшие сильнее всего в 2016 году продукты
СМИ узнали о закупке «дочкой» «Роснефти» путевок на Кубу для сотрудников
«Транснефть» приостановила прокачку азербайджанской нефти
Росрыболовство: В России больше нет импортных шпрот
СМИ узнали об отсутствии заявок на строительство подходов к мосту в Крым
AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию
Россию пригласили на заседание комитета по мониторингу добычи нефти в Вене
"Форбс": Российские миллиардеры разбогатели на $29 млрд после избрания Трампа
Грузия и «Газпром» пытаются договориться по транзиту газа в Армению
Технологический институт расторгает контракт на реставрацию главного корпуса за 610 млн рублей
Экспресс-посылки затормозились на таможне
Цифры года
Lux Express притормозили за трещины
«Питерлэнд» слили из «Вотервиля»
5 вопросов о Валерии Израйлите
«Выходные в офлайне — это роскошь»
В ожидании автомобиля
Готовы ли вы стать нефтяником?
Бизнес просит о доверии
Почему “Везет” не отвечает
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как дым отечества несладок...

Завершилась 21-летняя реставрация Троицкого собора

Михаил Огнев/

Петербуржцы после новогодних каникул обвалили сайт ЗАГС

В Петербурге после столкновения двух грузовых поездов будут судить машиниста

В смертельном ДТП с волком на «Коле» пострадали трое

Фото: Антон Ваганов / ДП

Бесплатный съезд: Дальнобойщики против платного проезда по ЗСД

Новости компаний
Tele2
30.12.2016 13:28
Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА
Tele2 получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58
Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года
«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
23.12.2016 13:55
В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год
«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год
INKERI
22.12.2016 12:37
ЮИТ выводит на рынок третью очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» объявила о выводе на рынок третьей очереди проекта жилого комплекса комфорт-класса INKERI в городе Пушкин. 5-этажный комплекс
MarkswebbRank&Report
16.12.2016 12:11
Markswebb снова определил выгодные банки для ведения бизнеса
Аналитическое агентство MarkswebbRank&Report провело второй мониторинг банковских тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию для бизнеса среди 22 российских банков.
"АвиаПорт"
14.12.2016 18:11
Презентация результатов рейтинга ведущих авиакомпаний "Сервис в российском небе"
Отраслевое агентство "АвиаПорт" представило результаты первого исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний "Сервис в российском небе".
Tele2
13.12.2016 15:56
IT-гений в черной водолазке рассказал о смартфонах Tele2
Tele2 запустила новую рекламную кампанию. Главная идея новых ТВ-роликов: хороший смартфон можно приобрести по выгодной цене, без специальных условий и дополнительных услуг.
УБРиР
12.12.2016 10:30
В 2017 году стоимость золота продолжит снижаться
Ситуацию на рынке драгметаллов комментирует Евгений Афанасьев, начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)
«МегаФон»
06.12.2016 10:38
Компания «МегаФон» поддержала Культурный форум
Во время Санкт-Петербургского международного культурного форума трафик передачи данных в сети «МегаФона» — телеком-партнера форума — вырос более чем на 60% по сравнению с обычным днем, а мобильная активность в городе на Неве увеличилась на 35%.
Tele2
05.12.2016 16:26
Tele2 создает для абонентов новую цифровую среду
Tele2 начинает масштабную цифровую трансформацию бизнеса и представляет новый корпоративный сайт. Первыми регионами, где компания полностью изменила дизайн и архитектуру официального интернет-ресурса, стали Санкт-Петербург и Москва
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.