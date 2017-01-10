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10.01.2017 16:20

В Петербурге после столкновения двух грузовых поездов будут судить машиниста

В Петербурге после столкновения двух грузовых поездов будут судить машиниста

Машиниста тепловоза в Петербурге обвинили в причинении ущерба на 5,3 млн рублей. О завершении расследования уголовного дела 10 января сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ по Петербургу. Инцидент, который расследовали правоохранительные органы, произошел 23 июля 2016 года. 

В Петербурге после столкновения двух грузовых поездов будут судить машиниста

Машинист почти с тридцатилетним стажем работал на путях в районе станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский. Он управлял составом из 69 вагонов, который должны были расформировать. В это же время неподалеку маневрировал другой «товарняк», состоявший из 78 вагонов. На стрелке составы столкнулись боками, в результате чего было повреждено 9 вагонов-цистерн и вагонов с древесиной. Общая сумма причиненного ущерба оценивается в 5 323 399 рублей 90 копеек. 

48-летнего машиниста, проработавшего на железной дороге практически всю жизнь, обвинил второй отдел по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело по 263-й статье УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена) передано в суд. В случае признания вины машинист может на два года оказаться за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.


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