В ДНР отвергли предложение Савченко по обмену пленными

В самопровозглашенной ДНР заявили, что против обмена пленными с Киевом по тем параметрам, которые предлагает депутат Верховной рады Надежда Савченко, передает «Интерфакс».

«Мы ведем переговоры с однозначной позиции об обмене всех подтвержденных лиц пофамильно на всех», — сказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

По ее словам, ДНР добивается возвращения 527 лиц в обмен на 42 граждан Украины. Морозова подчеркнула, что предложения по обмену от Савченко являются неприемлемыми.

«Речь идет даже не о пофамильном обмене, а просто о некоем решении украинских властей вернуть лишь половину удерживаемых лиц, что неприемлемо», — пояснила омбудсмен ДНР.

Она сообщила, что вопрос обмена пленных по-прежнему будет подниматься на встрече гуманитарной подгруппы в Минске.

Ранее Надежда Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести с обеих сторон конфликта на Украине.