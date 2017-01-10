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10.01.2017 16:06

ВТБ24 аккредитовал 4-й корпус ЖК «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ

ВТБ24 аккредитовал 4-й корпус ЖК «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ
ГК Эталон

Один из крупнейших банков России  ̶  ВТБ24  ̶   аккредитовал 4-й корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.

Готовые квартиры в 4-м корпусе «Московских ворот» можно приобрести с привлечением ипотечного кредита с процентной ставкой от 12,35% годовых. Минимальный первоначальный взнос: от 20% стоимости квартиры. Лимит кредита: до 30 млн рублей. Кредит предоставляется на срок до 30 лет.

Четвертый корпус ЖК «Московские ворота» представляет собой П-образный 14 – 18-этажный дом на 489 квартир с подземным паркингом на 198 машино-мест. В корпусе представлены квартиры от студий до четырехкомнатных.

Жилой комплекс «Московские ворота» отличается выгодным расположением в престижном, сформировавшемся районе с развитой инфраструктурой. В нем удачно сочетаются архитектурные традиции советского классицизма с современным подходом к строительству комфортного жилья.

Справка о ГК "Эталон"
 

 

 


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Один из крупнейших банков России ̶ ВТБ24 ̶ аккредитовал 4-й корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.
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RBI получил разрешение на ввод ЖК Time на Заозерной улице
В конце декабря 2016 года Службой государственного надзора и строительной экспертизы Санкт-Петербурга было подписано официальное разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса Time на Заозерной улице, д. 3а.
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Компания Setl City ввела в эксплуатацию дома 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 в одиннадцатой очереди и дом 12/1 в двенадцатой очереди квартала «Лондон» в рамках проекта «Семь столиц» в Кудрово. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».
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