Путин прокомментировал третье место МГУ в мировом рейтинге вузов

Президент России Владимир Путин объяснил попадание МГУ имени Ломоносова в тройку лучших вузов в иностранном рейтинге востребованности выпускников повышением объективности рейтинга, передает РИА «Новости».

Ректор университета Виктор Садовничий рассказал Путину, что впервые в истории российских и советских университетов зарубежный рейтинг поставил МГУ на третье место по востребованности выпускников.

«Такого никогда не было: третье место в мире, среди тысяч университетов мира, Московский университет – третье место. Стэнфорд и Оксфорд впереди, а мы на третьем. Это очень хорошая оценка, раньше никогда такой оценки не было», — сказал Садовничий.

«Стали более объективными», — ответил президент.