Бывший переводчик Спаллетти станет помощником Семака в «Уфе»

Помощником главного тренера футбольного клуба «Уфа» Сергея Семака назначен 31-летний Александр Низелик. Как сообщает пресс-служба башкирского клуба, контракт со специалистом подписан на полтора года.

Напомним, в 2010 году Низелик работал в тренерском штабе Лучано Спаллетти в качестве переводчика, с 2012 по 2014 годы в той же роли помогал Фабио Капелло в сборной России, а в 2014-м стал тренером академии «Зенита».

В 2016 году Низелик с юношеской командой «Зенита» до 16 лет выиграл бронзовые медали городского первенства, Кубок Санкт-Петербурга и занял второе место в первенстве России среди детско-юношеских футбольных школ.