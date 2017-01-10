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10.01.2017 15:58

Банк «Санкт-Петербург» выдал гарантию Октябрьскому электровагоноремонтному заводу

Банк «Санкт-Петербург» выдал гарантию Октябрьскому электровагоноремонтному заводу
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» подписали соглашение, в рамках которого предприятию была предоставлена банковская гарантия на 799 млн рублей.

Она обеспечивает обязательства по контракту на поставку 40 вагонов с асинхронным тяговым приводом, заключенному с ГУП «Петербургский метрополитен». Общая сумма контракта составляет 3,8 млрд рублей. Поставка по нему будет осуществляться партиями с февраля по май 2018 года.

«Октябрьский электровагоноремонтный завод» входит в состав «Трансмашхолдинга». Он специализируется  на выпуске новых вагонов метро, которые в настоящее время эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Киеве.

«Мы рады эффективному и взаимовыгодному сотрудничеству с ЗАО «Транмашхолдинг», возможности оказать поддержку расширению контрактной базы предприятий Трансмашхолдинга – лидера отрасли транспортного машиностроения РФ», – отметил заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Конышков.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

 

 


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