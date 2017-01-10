RBI получил разрешение на ввод ЖК Time на Заозерной улице

В конце декабря 2016 года Службой государственного надзора и строительной экспертизы Санкт-Петербурга было подписано официальное разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса Time на Заозерной улице, д. 3а.

Сданный дом находится прямо у Московского проспекта, а пяти минутах ходьбы от станции метро «Фрунзенская». В доме расположено 400 квартир, большая часть из которых – двух- и трехкомнатные. Особенно удобны они будут для проживания больших семей с детьми: средняя площадь квартиры в жилом комплексе Time – более 56 кв. метров, есть квартиры с просторными кухнями-гостиными, гардеробными комнатами, нишами для встроенных шкафов. В доме совсем нет студий, зато предусмотрены просторные 4-комнатные планировки и – для самых взыскательных покупателей – квартиры с террасами. Впрочем, виды из окон жилого комплекса Time прекрасны с любого ракурса: весной во дворе дома будет завершено благоустройство по эксклюзивному ландшафтному дизайн-проекту. Например, здесь появится оригинальный арт-объект – аналемматические (солнечные) часы.

На первом этаже жилого комплекса разместились коммерческие помещения, а в подземной части – паркинг, из которого можно подняться на лифте на любой этаж. Во дворе дома также предусмотрена многоуровневая парковка – под эту функцию приспособлен старинный газгольдер, памятник архитектуры XIX века, бережно отреставрированный компанией «Северный город» (входит в Холдинг RBI).

Среди инженерных особенностей дома стоит отметить 4-ступенчатую систему очистки воды, индивидуальный тепловой пункт, коллекторную систему разводки отопления, оборудованные места для сплит-систем: кондиционеры, которые владельцы квартир могут установить в своих квартирах, не будут портить внешний вид фасада.

Общая площадь сданного объекта составила более 40 тысяч кв. метров, из них – более 20 тысяч кв. метров жилья. В продаже на момент сдачи дома осталось менее 10% квартир. В конце прошлого года эксперты премии Urban Awards признали Дом у Московского Time одним из лучших построенных петербургских жилых комплексов комфорт-класса.

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