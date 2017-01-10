Тело Антона Губанкова найдено в Черном море

Тело директора департамента культуры Минобороны Антона Губанкова найдено в Черном море. Он погиб при крушении военного самолета 25 декабря 2016 года.

Запись об обнаружении тела Антона Губанкова сегодня днем, 10 января, оставила в соцсети вдова Марина Окунь. Она состоит из одного слова: «Нашли».

Операция по поиску погибших затруднялась погодой и течением в районе крушения.

Напомним, Ту-154 разбился при вылете из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека, в том числе Антон Губанков, руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, военнослужащие, тележурналисты, артисты Ансамбля имени Александрова.

Антон Губанков до 2011 года возглавлял комитет по культуре Петербурга, до этого работал в СМИ.