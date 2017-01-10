Гибель пассажира в метро Петербурга квалифицирована как убийство

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после гибели пассажира метро на станции «Площадь Александра Невского». Инцидент квалифицирован как убийство.

Как сообщает ГСУ СК по Петербургу, утром 10 января 2017 года на платформе «Площади Александра Невского» оранжевой ветки между 22-летним мужчиной и его знакомым произошел конфликт.

«Знакомый толкнул потерпевшего на рельсы перед приближающимся поездом. Личность подозреваемого установлена, принимаются меры к его задержанию», – уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК «Убийство».

Читателям «Фонтанки», ставшим свидетелями трагедии, ситуация конфликтной не казалась. По их впечатлениям, к гибели пассажира привело баловство.