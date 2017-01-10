RBI получил разрешение на ввод ЖК на Заозерной улице

Служба государственного надзора и строительной экспертизы Петербурга в конце декабря 2016 года выдала официальное разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса Time на Заозерной улице, д. 3а. Как сообщает пресс-служба застройщика — холдинга RBI, сегодня, 10 января, Госстройнадзор официально сообщил о вводе в эксплуатацию объекта.

Общая площадь сданного объекта составила более 40 тысяч кв. метров, из них – более 20 тысяч кв. метров жилья. В жилом комплексе расположено 400 квартир.

