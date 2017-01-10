Setl City начала строительство ЖК «Петровский парк»

Компания Setl City приступила к строительству жилого комплекса премиум-класса «Петровский Парк» в Петроградском районе Санкт-Петербурга, на Петровском острове.

Эксклюзивный брокер проекта – «Петербургская Недвижимость» – открывает продажи квартир в новом ЖК.

«Петровский Парк» – жилой комплекс с уникальной локацией и видовыми характеристиками, расположенный на участке площадью 3,5 Га между Петровской площадью, Петровским проспектом и берегом Малой Невы. В рамках проекта планируется возвести три восьмиэтажных корпуса с подземным паркингом на 440 машиномест и детский сад, рассчитанный на 160 малышей. В границах комплекса предусмотрено комплексное благоустройство, внутренняя территория будет организована по принципу «двор без машин» с большим количеством газонов, деревьев и цветников, пешеходных зон. На берегу Малой Невы разместится благоустроенная набережная.

В домах запроектированы квартиры различных метражей – от однокомнатных до видовых пятикомнатных с террасами. Общая площадь квартир – 47330 м2. В каждом доме предусмотрены просторные входные группы, выполненные по индивидуальному дизайну. На первых этажах вдоль Петровского проспекта разместятся коммерческие помещения площадью 1619 м2. В каждом корпусе будет организован центральный reception, на всей территории комплекса предусмотрена многоуровневая система доступа.

Автором проекта выступает Архитектурная студия «Евгений Герасимов и партнеры». Завершить строительство планируется в 4 квартале 2019 года.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

