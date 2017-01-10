«Транснефть» приостановила прокачку азербайджанской нефти

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил журналистам о приостановке с 10 января прокачки азербайджанской нефти через станцию Ширвановка в связи с проблемами с разгрузкой танкеров в порту Махачкалы. Он пояснил РБК, что это может грозить для «Транснефти» штрафами со стороны поставщиков нефти. Размер штрафов будет зависеть от сроков приостановки транспортировки нефти. Также штрафы в размере $10 – 15 тыс. в сутки могут грозить порту Махачкалы за простой танкеров.

По словам Демина, в порту Махачкалы слив казахстанской нефти из танкеров остановлен компанией «Дагнефтепродукт» (прием нефти из порта осуществляется в принадлежащие «Дагнефтепродукту» резервуары). Он утверждает, что как минимум один танкер сейчас ждет разгрузки в порту Махачкалы, а в скором времени должен подойти еще один танкер с 8 – 10 тыс. т нефти.

Как пояснил Демин РБК, азербайджанская нефть идет транзитом через Дагестан, но часть объемов используется для компаундирования сливаемой в порту Махачкалы казахстанской нефти. Компаундирование нефти — это смешение нефти разного качества для достижения ею нужного для эффективной прокачки по трубопроводам качества, исходя из плотности и количества серы. Таким образом, если разгрузка казахстанской нефти задерживается, приходится приостанавливать прокачку азербайджанской нефти, которой нужно ее разбавить.

Советник гендиректора Махачкалинского морского торгового порта Алик Абдулгамидов сообщил РБК, что порт не понесет штрафных санкций за простой танкеров и эта нагрузка в случае претензий поставщиков ляжет на «Дагнефтепродукт». «Танкеры стоят на рейде, а не на причале, так что порт не за что штрафовать», — уточнил он.