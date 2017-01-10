«Зенит» эпохи дешевой нефти

В «Зенит» перешел полузащитник самарских «Крыльев» Йоан Молло. Этот переход стал четвертым в зимнее трансферное окно. Четвертым и символичным, объясняет Федор Погорелов.

Француз провел за "Крылья Советов" 38 матчей, забил 5 голов.

Футбольная генетика: Молло – кузен нападающего сборной Франции Андре-Пьера Жиньяка. Болельщикам петербургского клуба Молло, полагаю, хорошо запомнился 29 августа 2015 года: в тот день Молло на "Петровском" отдал три голевые передачи, забивали Георгий Габулов и дважды Сергей Корниленко. И если первый пас на Габулова был слегка корявеньким, то два на Корниленко – идеальными: в ногу, так, что бывшему нападающему "Зенита" оставалось лишь подставить клюшку.

Молло в понедельник прошел медосмотр в Петербурге и во вторник с утра попрощался с самарскими болельщиками (трогательно, что первым новость дал сайт "Крыльев", а не «Зенита» – последний на момент публикации молчит). Все слова про "я оставил на берегах Волги частичку сердца" были сказаны, политически правильно француз упомянул победу над "Спартаком" со счетом 4:0 – Молло знал, в какой город едет. Любителям географического лото напомним, что это второй француз в истории "Зенита". Себастьян Пюйгрюнье, мягко скажем, запомнился не с лучшей стороны. Занятно, что уехавшего франкофона Витселя сменил другой франкофон.

Молло стал уже вторым игроком, переехавшим этой зимой в Петербург с берегов самой длинной реки Европы. За день до Нового года по тому же маршруту проследовал полузащитник Ибрагим Цаллагов. В середине декабря из Бразилии прибыл самый бьющий футболист «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани Азеведо Жуниор. 23 декабря из «Уфы» прилетел вратарь Андрей Лунёв.

Мне кажется, что за этими многочисленными (а четыре трансфера зимой это много) покупками есть два сюжета.

Во-первых, Мирча Луческу добирает комплект футболистов до нужного. Всю осень румынский тренер в открытую констатировал недостаток игроков. Мол, номинально в заявке 20 с хвостиком, а в реальности играть некем. К тому же были прооперированы Игорь Смольников и Олег Шатов, игроки стартового состава сборной России и обладатели отечественных паспортов. Пространство для маневра практически испарилось. Возможно, отсутствие ротации в напряженном ноябрьском отрезке сезона было своеобразной демонстрацией: мол, смотрите, как не хватает мне игроков (пугливым шепотом: да, иногда тренеры так делают).

Во-вторых, эти покупки объединены, скажем так, определенной ценовой категорией. И чего уж там, не самой высокой. Сложно не заметить новый вектор селекции «Зенита»: максимум более или менее молодых россиян — лимит-то никто не отменял. Эрнани олицетворяет тезис «Луческу — большой специалист по южноамериканскому рынку». Действительно, за 10 лет в донецком «Шахтере» Луческу заработал репутацию большого знатока бразильских футболистов: Виллиан, Фернандиньо, Дуглас Коста уходили из Донецка на повышение и с ощутимой прибылью для Рината Ахметова.

Любопытно, но мне кажется, что за сменой вектора можно разглядеть и смену идентичности клуба. Последние 10 лет, которые неожиданным образом совпали со сменой владельца клуба и прошли в обаятельной газовой роскоши, "Зенит" из клуба-выскочки, из провинциального борца со столичными авторитетами превратился в клуб-национальный лидер.

Напомним, у главного футбольного аудитора "Делойт энд Туш" есть классическое разделение клубов на три категории: клуб-ферма (покупают игроков и перепродают, на маржу клуб и существует); клуб-национальный лидер (эту позицию, на радость Москве, на российском рынке за минувшие две пятилетки прочно оккупировал "Зенит"; в 2007 году Алексей Миллер, празднуя победу в чемпионате, на "Петровском" произнес слова: "Футбольная столица переехала в Петербург", – с того вечера мало что изменилось); клуб-мировой лидер (условный "Манчестер Юнайтед", за который в Сингапуре болеет больше людей, чем в самом Манчестере).

"Зенит" последние годы жил богато: приснопамятные Халк с Витселем, Хави Гарсия из того же Манчестера, финалист чемпионата мира Гарай. Но настало время барреля за 40 и сурового финансового фэйр-плэя УЕФА. В итоге из упомянутого квартета с болельщиками "Зенита", оставляя частичку Невы в сердце, попрощались уже трое (вот тут мы обсуждали с вами переезд Витселя в третий город Китая).

Интуция мне подсказывает, что Хави Гарсия недолго пробудет в самом северном городе-миллионере. Болельщики шутят: раньше были Халк с Витселем, теперь – Цаллагов и Эрнани (при всем уважении к новичкам, очевидна разница в калибре; естественно, я точно не берусь гадать по фотографии и надеюсь на светлое футбольное будущее обоих).

Любопытен и набор футбольных амплуа. Эрнани, очевидно, замена Витселю в его зенитовский период: бразилец – игрок опорной зоны.

Там же может сыграть и Цаллагов, который последнее время в "Крыльях" играл флангового защитника: он, получается, еще и подмена Анюкову, Смольникову и Жиркову. Юрию – 33 года, Анюкову – 34, для современного футбола, в котором фланговые защитники играют как нападающие, – это очень много. Смольников восстанавливается после операции и дружит с Олегом Шатовым, а судя по слухам, для Луческу это не лучшая рекомендация.

Про Лунева говорят, что это решение Луческу, и он видит в молодом вратаре, который, надеюсь, уже рассчитался с коллекторами, перспективу на десятилетие. Молло в этом раскладе – игрок в ротацию на любую позицию из группы атаки, кроме центрального нападающего (мысленно возвращаемся к слухам про Шатова). Я, кстати, уверен, что минимум один центральный защитник также присоединится к "Зениту" на сборах: невозможно отыгрывать гандикап в 5 очков по бразильской системе, вы нам – сколько сможете, мы вам – сколько захотим.

Я с удивлением читаю мнения болельщиков, недовольных решениями Луческу. Мне за его деятельностью видится определенная последовательность, столь важная в перестройке команды, которая не развивалась два сезона. Я вижу логику в каждом трансфере и с интересом жду возобновления сезона: как там Цаллагов в Брюсселе выступит, сдюжит ли, когда в ворота встанет Лунёв. Действительно, наступили времена новой экономической политики. На мой вкус, тем интереснее.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»