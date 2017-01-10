Суд в Киеве арестовал тысячу бутылок из алкогольной коллекции Януковича

Печерский суд Киева арестовал и изъял тысячу бутылок элитного алкоголя бывшего президента Украины Виктора Януковича. Решение суда было вынесено 16 декабря 2016 года. Документ был опубликован в Едином реестре судебных решений 29 декабря 2016 года, но в СМИ эта информация появилась только 10 января. Об этом, в частности, сообщил украинский телеканал «24» и издание «Лига.Новости».

Алкоголь находился в резиденции Януковича в «Межигорье».

Среди изъятой алкогольной коллекции есть вина с выдержкой до 100 лет, бутылки коньяка, виски, ликеров, водки, шампанского, текилы, самбуки разных сортов. Среди арестованного алкоголя есть вино 1913 и 1924 годов, кровь марала алтайского, которая является БАДом, и подарочные алкогольные наборы.

Как сообщало издание Укринформ со ссылкой на Facebook выходца из России, владельца винного магазина в Лондоне Евгения Чичваркина, две бутылки из коллекции алкоголя Януковича были похищены и проданы в британской столице. «Цена £4 500. Mouton Rothschild 1945 года за £15 885,60 оттуда же», — написал бизнесмен и показал на фотографиях бутылки элитного алкоголя.