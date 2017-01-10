В Подмосковье 10 человек отравились газом в жилом доме

В Московской области два человека погибли и восемь пострадали в результате отравления газом в жилом доме. Об этом сообщили в правоохранительных органах области, передает ТАСС.

В Подольске на улице Кирова в одном из жилых домов мужчина открыл газ в квартире. В результате погиб он и еще один человек.

Среди пострадавших есть дети. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В декабре в поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа 10 детей отравились бытовым газом.