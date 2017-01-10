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10.01.2017 15:11

Завершилась 21-летняя реставрация Троицкого собора

Смольный завершил реставрацию Свято-Троицкого Измайловского собора, длившуюся с 1995 года.
Завершилась 21-летняя реставрация Троицкого собора
Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Итоги многолетних работ днем 10 января осмотрели губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

В Петербурге завершилась 21-летняя реставрация Измайловского собора

За два десятилетия в соборе восстановили фасады, купола и внутреннее убранство, которое серьезно пострадало в советское время — храм использовали как склад.

В 2006 году халатность при реставрации привела к сильному пожару. Загоревшиеся леса тушили вертолеты и десятки пожарных расчетов, но это не спасло от обрушения центрального купола собора. Обгорели и два уже отреставрированных малых купола храма. Их пришлось восстанавливать заново.

Собор был построен в 1835 году по проекту Василия Стасова для лейб-гвардии Измайловского полка. В нем венчался писатель Федор Достоевский, а также отпевали композитора Антона Рубинштейна. Комплекс является федеральным памятником.


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