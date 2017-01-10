Употребление наркотика бывшей женой Кержакова подтвердили медики

Медицинское освидетельствование Екатерины Сафроновой, задержанной перед Новым годом с белым порошком на улице Оптиков в Петербурге, подтвердило употребление наркотика. Бывшую гражданскую жену Александра Кержакова ждет еще один суд.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в ночь на 29 декабря Сафронова была доставлена в экспертный отдел межрайонного наркодиспансера №1 в Серебряковом переулке. Тест на алкоголь дал отрицательный результат. Химико-токсикологическое исследование биологического материала показало наличие производной растительного наркотика.

Сафронова, напомним, уже была привлечена мировым судьей к административной ответственности по статье 6.8 КоАП «Незаконное хранение наркотика». Ей выписали штраф 4000 рублей. После медицинского освидетельствования Екатерину ждет второй суд, по статье 6.9 КоАП «Незаконное потребление». Она предусматривает штраф до 5000 рублей или административный арест до 15 суток.

Кержаков и Сафронова в 2014-2015 годах судились за общего ребенка. Футболисту удалось добиться ограничения ее в родительских правах, уличив в пагубной привычке.