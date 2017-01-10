Чубайс, Костин и Шохин заступились за Улюкаева

Положительную характеристику бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву дали председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, глава ВТБ Андрей Костин, ректор РАНХиГС Владимир Мау и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Об этом во время процесса заявил судья, сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Во вторник, 10 января, в Басманном суде Москвы рассматривается дело о продлении ареста Улюкаеву. С ходатайством о продлении ареста бывшему министру на три месяца накануне обратилось следствие.

Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября. Он обвиняется в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Улюкаев требовал у «Роснефти» $2 млн в обмен на положительное заключение Минэкономразвития по сделке по приобретению компанией 50,08% акций «Башнефти». Он находится под домашним арестом, срок которого истекает 15 января.

Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Улюкаева с должности в связи с утратой доверия 15 ноября. На его место был назначен бывший замминистра финансов Максим Орешкин.