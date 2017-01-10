Шойгу заявил о выполнении задач, поставленных Путиным перед ВКС в Сирии

Российские ВКС выполнили в Сирии поставленную президентом России задачу, заявил на совещании с руководящим составом Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Мы основную задачу, которую поставил перед нами Верховный главнокомандующий, в прошлом году выполнили. Как бы тяжело и сложно не было, как бы мы ни нуждались в поддержке международной коалиции, которая, на мой взгляд, сработала не просто по нолям, а в минус, к великому сожалению мы этой поддержки не увидели, а это потребовало от нас напряжения всех наших сил, всех наших возможностей, сосредоточения там (в Сирии) серьезной группировки, как авианесущей группировки, так и дополнительных сил ВКС, привлечения военной полиции", — сказал он.

Шойгу также прокомментировал высказывание главы Пентагона Эштона Картера, который в интервью американским СМИ назвал "нулевым" вклад Москвы в борьбу Вашингтона с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

"Вчера наблюдал выступление одного из моих коллег из дальнего зарубежья, который дал, как он сказал, "нулевую" оценку вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии и в регионе. Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: а) не перепутал страну; б) был бы аккуратен в таких оценках", — заявил министр.

По данным, которые озвучил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов, с начала операции в Сирии в сентябре 2015 года российская авиация совершила более 19 тысяч вылетов.