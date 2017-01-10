Савченко обнародовала список пленных украинцев в Донбассе

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook список украинцев, которые находятся в плену в Донбассе, а также тех, кто считается пропавшими без вести.

Савченко пояснила, что в списках содержатся две категории будущего обмена в формате «всех на всех»: пленные украинцы, которых удерживают в Донбассе и украинские политзаключенные, которые содержатся в России, в том числе в Крыму.

Согласно спискам, по первой категории украинская сторона должна направить запрос на 129 человек, в то время как противоположная сторона подтверждает 42 человека. «Еще разыскивается Украиной 494 без вести пропавших. Они пропорциональны обмену на заключенных на Украине по спискам, которые запрашивают представители оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей Украины», — написала Савченко.

По ее словам, от Донецкой народной республики (ДНР) в списках таких людей 524, а от Луганской народной республики (ЛНР) — 377 человек. Часть людей из этих списков украинская сторона также подтверждает, примерно 256, добавила Савченко. «При таких раскладах имеем первый этап обмена подтвержденных лиц с обеих сторон — это 42 на 256», — заключила депутат.

Во второй категории, по данным Савченко, на данный момент находятся 44 человека. «На Украине в тюрьмах тоже есть российские граждане, которые отбывают наказание за преступления совершенные против территориальной целостности Украины и против украинского народа в период с 2014 по 2016 год. Их на данный момент 102 человека. Имеем первый этап обмена по второй категории «всех на всех» — это 44 на 102», — пояснила Савченко.

В списке также присутствуют фамилии людей, выдачи которых требуют ДНР и ЛНР. От Луганска таких — 4 человека (они помечены желтым цветом), от Донецка — 47 человек (помечены оранжевым цветом).