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10.01.2017 14:20

В дома на улице Васенко вернулось тепло

Последствия аварии в Калининском районе Петербурга ликвидированы, магистральный трубопровод заварен, а в квартиры жителей 317 отключенных домов вернулось отопление.

Как «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Теплосетей Санкт-Петербурга», все ремонтные работы были завершены в обещанный срок, в 12:45 10 января тепло вновь вернулось в дома.

Напомним, коммунальная авария произошла накануне ночью на трубопроводе диаметром 1000 мм у дома №12 по улице Васенко. Из-за прорыва в 317 домах отопление осуществлялось по пониженным параметрам.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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