Улюкаеву запретили посещать врачей и гулять

Басманный суд Москвы не разрешил экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в $2 млн, под домашним арестом прогулки и посещение врачей, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Наложенные ранее запреты сохранить. Запретить обвиняемому покидать пределы квартиры без разрешения следователя, пользоваться любыми средствами связи, кроме номеров экстренных служб, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, следователей, защитников и сотрудников ФСИН», — огласила решение судья Елена Ленская.

Уточняется, что няне детей Улюкаева также запрещено посещать его квартиру.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева до 15 апреля.