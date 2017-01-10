Распутин помог дворцу Юсуповых попасть в мировой топ «тёмных» достопримечательностей

Петербургский дворец Юсуповых на Мойке, где 30 декабря 1916 года произошло убийство Григория Распутина, попал в топ-50 достопримечательностей по версии портала Atlas Obscura, рекомендованных любителям «темного» туризма.

Туристический гид подготовил 50 направлений для поклонников так называемого «темного туризма, в список вошла и одна российская достопримечательность. В рейтинге мест с мрачной историей 29-ю строчку Юсуповскому дворцу обеспечило убийство «почти бессмертного Распутина», которое запустило процесс революции. Авторы списка учли, что в 2017 году будет 100-летняя годовщина Октябрьской революции. Портал предлагает обратить внимание на экспозицию «Убийство Распутина» и посетить подвал, где восковые фигуры воссоздают последние минуты жизни «сумасшедшего монаха». Тем, кто не говорит по-русски, авторы советуют идти по коридорам дворца и «повторять «Распутин» как дурак, пока кто-нибудь не возьмет у них деньги за экскурсию». Это единственная достопримечательность, которая представляет Россию в рейтинге.

«Темный», или «мрачный» туризм связывают не только с посещением мест, отожествляющих смерть и страдание. Заманчивыми для «темных» туристов являются как объекты на грани исчезновения, так и труднодоступные места. Именно они и возглавили рейтинг. В тройке лидеров Перу и Радужные горы, граница между США и Канадой, а также ледник Перито-Морено в Аргентине.