Суд продлил домашний арест Улюкаева до 15 апреля

Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн, до 15 апреля, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в суд поступило ходатайство следствия о продлении обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Срок расследования дела Улюкаева до этого решением суда был продлен до 15 мая.

В середине декабря 2016 года Басманный суд наложил арест на десять земельных участков и жилой дом Улюкаева в качестве обеспечительной меры по делу о взятке.