Погибшего на «Площади Александра Невского» толкнули под поезд метро друзья

«Фонтанке» стали известны подробности гибели пассажира на станции метро «Площадь Александра Невского» утром 10 января. Он попал под поезд с посторонней помощью.

По данным нашего издания, сегодня около 7.30 на станции по платформе шла компания из пяти-шести человек. По виду – мигранты из Средней Азии. Очевидцы сообщили «Фонтанке», что компания выглядела дружелюбной, смеялась и дурачилась. Баловство включало, в том числе, безобидные тычки, толчки и взмахи руками.

Звук прибывающей электрички настиг компанию у начала платформы. Поезд вынырнул из тоннеля на высокой скорости.

«Один толкнул другого, и этот другой ответил первому, который потерял равновесие и упал на рельсы перед составом, – уточняют очевидцы. – Наезд случился через пару секунд, и за это время упавший пытался схорониться под платформу».

Причина гибели мужчины пока не установлена. Не исключено, его ударило током.

По словам очевидцев, у машиниста не было физической возможности предотвратить столкновение.

Компания осталась на платформе и даже пыталась поднять тело с рельсов. Один из друзей погибшего дождался скорой помощи и полицейских. Тот, кто толкнул, не сразу, но уехал.

В ГУ МВД Петербурга и области не смогли подтвердить «Фонтанке» версию несчастного случая. Но и не стали опровергать: «Ведется проверка».

Материалы по гибели пассажира будут истребованы Следственным комитетом.