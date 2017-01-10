Под Львовом вандалы повредили памятник убитым во время войны полякам

Неизвестные вандалы во Львовской области частично разрушили памятник полякам, жившим в селе Гута Пеняцкая, которые были убиты во время Второй мировой войны. Об этом сообщили в главном управлении нацполиции в области, передает «Интерфакс-Украина».

«В данное время на месте работает следственно-оперативная группа полиции, выехало руководство главного управления», — рассказала начальник отдела коммуникации главка Светлана Добровольская.

По предварительной информации, плиты с именами погибших были разрисованы в цвета украинского флага и красно-черного флага, на одной из них нарисованы нацистские знаки. Также разрушен памятный крест.

Добровольская отметила, что пока точно не известно, когда произошел акт вандализма.

Данное село, в котором жили поляки, было уничтожено в феврале 1944 года. Украинские историки считают, что село уничтожили немецкие войска, а польские — что к его уничтожению также причастно подразделение дивизии СС «Галичина».