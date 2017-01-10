В Кремле готовы к диалогу с США по нормализации отношений даже в условиях санкций

Москва готова к диалогу с Вашингтоном по нормализации двусторонних отношений даже в условиях санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом сообщает ТАСС.

Песков, отвечая на вопрос, является ли снятие антироссийских ограничений необходимым условием для выхода на улучшение отношений России и США, заявил, что отношения двух стран сейчас находятся «в низшей точке», поэтому существуют совершенно разные форматы по их нормализации.

«Санкции, безусловно, являются элементом, который чрезвычайно негативно сказывается на двусторонних отношениях, но, вместе с тем, даже в условиях санкций, безусловно, любые возможности для диалога в Москве приветствовали бы и готовы к этому», — сказал он.

Ранее сообщалось, что сенаторы США готовят законопроект о «всеобъемлющих санкциях» против России.