Еще
13:53 10.01.2017
Пришлите свою новость!
13:51
В Кремле готовы к диалогу с США по нормализации отношений даже в условиях санкций
13:30
Концессия на Ладожский водовод началась с поиска субподрядчика на 300 миллионов
13:26
Сидящий за убийство 22 женщин Чистильщик обвинен еще в 25 расправах
13:26
В Петербурге СК продлил расследование деятельности «групп смерти»
13:22
Петербуржцы после новогодних каникул обвалили сайт ЗАГС
13:16
Первый в мире ледокол на СПГ приступил к работе в Финляндии
13:10
Умер экс-президент ФРГ Роман Херцог
13:00
Росрыболовство: В России больше нет импортных шпрот
12:59
Улюкаев попросил изменить ему меру пресечения
12:53
10 жильцов дома на Луначарского эвакуировали из-за пожара
12:47
Несколько домов на Васильевском останутся без отопления из-за ремонтных работ
12:44
Дорожники Петербурга готовятся к «температурным качелям»: ночью похолодает до -5
12:44
Дольщики ГК «Город» потребовали от Смольного ускорить достройку домов
12:42
Cледствие рассказало о показаниях чиновников против Улюкаева
12:38
На каникулах в НИИ скорой помощи спасали петербуржцев с отравлением метанолом
12:37
Объявлена дата премьеры «Твин Пикса»
12:30
«ДП»: В январе 2017 года вступили в силу 25 новых городских законов
12:23
СМИ узнали об отсутствии заявок на строительство подходов к мосту в Крым
12:17
В американском Конгрессе предложили создать спецкомиссию по русским хакерам
12:10
Луговой прокомментировал свое включение в «список Магнитского»
12:06
Детсад во Всеволожске сдали досрочно
11:59
В ДТП с полицейской машиной пострадала семилетняя школьница
11:57
Хельсинки станет городом беспилотного транспорта
11:55
В Минюсте прокомментировали предложение отбирать за долги единственное жилье
11:52
Джордж Клуни раскритиковал Дональда Трампа за нападки на Мэрил Стрип
11:40
Белорусские дети попали в ДТП после выступления в Петербурге
11:37
СМИ: Россия начала сокращать добычу нефти
11:37
В Петербурге таможенники при поддержке СОБР арестовали 85 кг табака для кальянов
11:28
Всеволожский завод Ford Sollers переходит на пятидневную рабочую неделю
11:22
Россию включили в топ-5 стран с самыми развитыми «кибервойсками»
11:20
Причиной трех инсультов у подростка оказалась аневризма
11:10
Российская серебряная медалистка Игр в Рио завершила карьеру в 19 лет
11:04
AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию
10:58
Петербургские автобусы несколько раз за утро попадали в ДТП
10:57
В смертельном ДТП с волком на «Коле» пострадали трое
10:48
Тело мужчины, объеденное животными, нашли в заброшенном доме в Петербурге
10:46
Основателя проекта "Последний адрес" Сергея Пархоменко исключили из Русского ПЕН-центра
10:36
Молло официально перешел в «Зенит»
10:32
В Петербурге похититель бриллианта в полтора карата осужден на четыре года
10:28
Москвич украл из парка в Сокольниках позолоченную статую для своей девушки
10:22
"Квадрат": С сегодняшнего дня застройщики начнут отчитываться по новому закону
10:16
42 дома на севере Петербурга попали в зону аварии на теплосети
10:10
Россию пригласили на заседание комитета по мониторингу добычи нефти в Вене
10:04
"Форбс": Российские миллиардеры разбогатели на $29 млрд после избрания Трампа
09:56
Петербурженка лишилась 145 тысяч после снятия порчи у парка Авиаторов
09:48
СМИ: Гособоронзаказ на поставку комплексов «Ярс» находится под угрозой срыва
09:40
19-летняя теннисистка Касаткина обыграла первую ракетку мира
09:32
ФСБ сообщила о задержании украинца, сменившего фамилию ради въезда в Крым
09:16
В Кудрово бурбуль перекусил ребенку челюсть
09:08
Налетчику-неудачнику не удалось взять кассу салона сотовой связи "МТС" в Невском районе
09:00
Посетитель фитнес-клуба в Купчино захлебнулся в бассейне
08:49
ГУ МВД: Упавший на рельсы на «Александра Невского» скончался
08:42
На Сикейроса нашли труп со связанными за спиной руками
08:34
Петербуржец задержан по подозрению в вымогательстве на 200 тысяч
08:26
В Петербурге 2-летний ребенок получил серьезные ожоги при купании
08:18
На Литейном ночью тушили пожар
08:05
Метрополитен: Упавший на "Площади Александра Невского" на рельсы - жив
07:52
Очевидцы: Движение по оранжевой линии метро затруднено из-за падения человека на рельсы
01:13
Историю полярников на забытой станции расскажут в театре на Литейном
01:00
МИД Сербии: Албанская диаспора планирует захват диппредставительства страны
00:52
Грузия и «Газпром» пытаются договориться по транзиту газа в Армению
00:44
Cуды Иркутска рассмотрят меру пресечения чиновникам по делу о «Боярышнике»
00:38
В ДТП на «Коле» погибли мужчина и женщина, тяжело пострадал ребёнок
00:28
Парламент Венесуэлы объявил президента Мадуро оставившим свой пост
00:14
На улице Партизана Германа эвакуируют общежитие
00:03
В Минкомсвязи заявили об отсутствии претензий к новогоднему телеэфиру
09/01
В МЧС Москвы опровергли сообщения о задымлении в здании Госархива
09/01
СК заинтересовало массовое заболевание хоккеистов «Кузнецких медведей» в Тюмени
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
10.01.2017 13:26
0 Комментариев

В Петербурге СК продлил расследование деятельности «групп смерти»

Октябрьский суд Петербурга по просьбе СКР во вторник, 10 января, оставил под стражей администратора «групп смерти» Филиппа Будейкина. Следствие по делу о гибели пятнадцати детей продлено до мая 2017 года.

Как сообщили «Фонтанке» в Октябрьском суде, сегодня судья Федорова удовлетворила ходатайство о продлении ареста Будейкину, известному в соцсети «ВКонтакте» под псевдонимом Филипп Лис, до 15 мая включительно.

«Защитник обвиняемого возражал против удовлетворения ходатайства», – уточнили в суде.

Самого Будейкина в Октябрьский не доставили. Он находится на судебной психолого-психиатрической экспертизе.

Будейкин обвиняется в доведении до самоубийства в форме подстрекательства. По мнению СК, молодой человек может быть причастен к гибели пятнадцати подростков. Летальные случаи зафиксированы в различных регионах России. Расследование поручено ГСУ СК по Петербургу по месту регистрации соцсети.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Петербургские следователи ищут жертв администратора «групп смерти»
Администратора «группы смерти» обвинили в подстрекательстве к гибели 15 детей
В Петербурге суд арестовал администратора «группы смерти»
Суд закрыл процесс над администратором «группы смерти»
Основатель «группы смерти» прибыл в Петербург
В Петербурге возбуждено дело о деятельности суицидальных групп “ВКонтакте”
Спасите же их души
Роскомнадзор заблокировал «ВКонтакте» восемь групп с пропагандой суицида
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35

Господдержка ипотеки будет действовать до конца года

По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Сидящий за убийство 22 женщин Чистильщик обвинен еще в 25 расправах
В Петербурге СК продлил расследование деятельности «групп смерти»
10 жильцов дома на Луначарского эвакуировали из-за пожара
На каникулах в НИИ скорой помощи спасали петербуржцев с отравлением метанолом
В ДТП с полицейской машиной пострадала семилетняя школьница
Белорусские дети попали в ДТП после выступления в Петербурге
В Петербурге таможенники при поддержке СОБР арестовали 85 кг табака для кальянов
Петербургские автобусы несколько раз за утро попадали в ДТП
В смертельном ДТП с волком на «Коле» пострадали трое
Тело мужчины, объеденное животными, нашли в заброшенном доме в Петербурге
Пропаганда Кришны полицейским методом
Последние слова капитана: Доброе утро, Усть-Луга
Полковнику Кострыкину никто не звонит
Новогодний корпоратив в «Бали» приправили мордобоем
Кинули конкуренты? Закажи их
Где взрывать в Петербурге
ФСБ передала привет Израйлиту от Тимченко
Битва за алкоголь
Сколько с полицией ни пей, она все вынесет
Перегруз и атака - версии крушения Ту-154
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржцы после новогодних каникул обвалили сайт ЗАГС

В смертельном ДТП с волком на «Коле» пострадали трое

Фото: Антон Ваганов / ДП

Бесплатный съезд: Дальнобойщики против платного проезда по ЗСД

"Фонтанка" проверяет - как выжить на "Лыжной стреле"

Фото: Сергей Коньков / ДП

Миссионерская поза: Как отличить йогу от миссионерской деятельности?

Музей Арктики и Антарктики, фото: Антон Ваганов / ДП

Nota Bene: Музей крутых приключений (и серьезной науки)

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
Yolkki Village
05.07.2016 17:35
ЖК Yolkki Village проводит акцию с ресторанами города на Неве
С 4 июля получить приятную скидку 5% от любого чека в одном из лучших ресторанов города "Парк Джузеппе" или "Паруса на Крыше" станет очень просто. Для этого необходимо сфотографироваться в тамаресках, расположенных в этих замечательных ресторанах
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.