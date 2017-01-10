В Петербурге СК продлил расследование деятельности «групп смерти»

Октябрьский суд Петербурга по просьбе СКР во вторник, 10 января, оставил под стражей администратора «групп смерти» Филиппа Будейкина. Следствие по делу о гибели пятнадцати детей продлено до мая 2017 года.

Как сообщили «Фонтанке» в Октябрьском суде, сегодня судья Федорова удовлетворила ходатайство о продлении ареста Будейкину, известному в соцсети «ВКонтакте» под псевдонимом Филипп Лис, до 15 мая включительно.

«Защитник обвиняемого возражал против удовлетворения ходатайства», – уточнили в суде.

Самого Будейкина в Октябрьский не доставили. Он находится на судебной психолого-психиатрической экспертизе.

Будейкин обвиняется в доведении до самоубийства в форме подстрекательства. По мнению СК, молодой человек может быть причастен к гибели пятнадцати подростков. Летальные случаи зафиксированы в различных регионах России. Расследование поручено ГСУ СК по Петербургу по месту регистрации соцсети.