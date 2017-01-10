Передача Исаакиевского собора церкви: за и против

10.01.2017 14:00

Фото: Сергей Коньков / ДП

Депутат ЗакСа Борис Вишневский и глава паломнического отдела петербургской епархии Владимир Дервенёв в ходе более чем оживленного диспута, в рамках которого не обошлось без взаимных обвинений во лжи, представили абсолютно все "за" и "против" в вопросе возможной передачи Исаакиевского собора РПЦ.