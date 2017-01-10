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10.01.2017 14:00
Передача Исаакиевского собора церкви: за и против
Депутат ЗакСа Борис Вишневский и глава паломнического отдела петербургской епархии Владимир Дервенёв в ходе более чем оживленного диспута, в рамках которого не обошлось без взаимных обвинений во лжи, представили абсолютно все "за" и "против" в вопросе возможной передачи Исаакиевского собора РПЦ.
Напомним, что по информации "Фонтанки", в Смольном готовятся к передаче Исаакиевского собора РПЦ. О том, к каким последствиям это приведет, нужен ли по этому вопросу референдум, зачем платить за вход в храм, и можно ли уверовать в ходе экскурсии по музею узнали в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] у противника передачи собора РПЦ, депутата ЗакСа Бориса Вишневского и сторонника этой передачи, главы паломнического отдела петербургской епархии, члена Российского географического общества и Всемирного клуба Петербуржцев Владимира Дервенёва:
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