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10.01.2017 13:22

Петербуржцы после новогодних каникул обвалили сайт ЗАГС

Петербуржцы после новогодних каникул обвалили сайт ЗАГС
Михаил Огнев/

Сервис подачи электронных заявлений на регистрацию брака через портал госуслуг оказался сегодня недоступен для петербуржцев. Об этом сообщили читатели «Фонтанки». По их информации, с наступлением 10 января стало невозможно забронировать дату и время, ресурс предлагает авторизовать второго заявителя, зависает. Служба поддержки сообщила, что с утра проводилась подготовка к приему заявлений на 2-4 кварталы года, а с 10 часов прием уже должен был начаться. Тем не менее сейчас проблема не устранена.

Замглавы комитета по информатизации и связи Андрей Никольский сообщил «Фонтанке», что проблема не в портале госуслуг, который работает в штатном режиме, а в автоматизированной информационной системе «ЗАГС Санкт-Петербурга», куда перенаправляются заявления пользователей. В данный момент сервер перегружен, он обрабатывает более полутора тысяч заявлений, зачастую они поданы на одно и то же время и место бракосочетания. Проблема решается совместными усилиями.

Очереди из будущих молодоженов выстроились не только в виртуальном пространстве. Фотокорреспондент «Фонтанки» сообщает, что большой ажиотаж наблюдается и у ЗАГСа на Английской набережной.

Петербуржцы выстроились в очередь за браком


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