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10.01.2017 13:00

Росрыболовство: В России больше нет импортных шпрот

Россия полностью заместила импортные шпроты продукцией отечественных производителей. Об этом сообщает RNS со ссылкой на замруководителя Росрыболовства Петра Савчука.

«За период действия ограничений на поставку импортных шпрот освободившуюся нишу заняли отечественные производители», — заявил Савчук.

Он также добавил, что при снятии ограничений, прибалтийским поставщикам «придется побороться за место на полке». Савчук подчеркнул, что российские производители выпускают продукцию высокого качества, а собственное сырье позволяет предлагать доступную цену.

Источник: «Газета.Ru»


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