Улюкаев попросил изменить ему меру пресечения

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев во время заседания в Басманном суде Москвы попросил судью изменить домашний арест на подписку о невыезде, передает «Газета.Ru».

«Скрыться я не смогу, так как следователь изъял мой загранпаспорт. Если же суд продлит домашний арест, прошу разрешить мне прогулки, дать возможность проходить плановое лечение», — сказал Улюкаев.

Кроме того, экс-министр попросил включить в число людей, с которыми он мог бы видеться, няню его детей.

Ранее сообщалось, что Улюкаев прибыл в Басманный суд на заседание по рассмотрению ходатайства следствия о продлении ему домашнего ареста по делу о взятке.