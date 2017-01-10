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10.01.2017 12:47

Несколько домов на Васильевском останутся без отопления из-за ремонтных работ

Несколько домов на Васильевском острове в Петербурге до вечера 10 января останутся без тепла из-за ремонтных работ у дома 68 по Малому проспекту, которые проводит «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Как сообщает пресс-служба районной администрации, теплоснабжение отключат в домах 64, корпус 2, лит. А, 64, 66, 68 и 70 по Малому проспекту В.О,, в доме 3 по улице Беринга, а также в доме 27, корпус 2, по улице Шевченко.

Подача тепла возобновится в этот же день, в 19.00.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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