Дольщики ГК «Город» потребовали от Смольного ускорить достройку домов

Покупатели квартир в трех долгостроях ГК «Город» провели акцию у здания Смольного, потребовав у властей ускорить достройку домов с 3,5 тысячами дольщиков. По их словам, с начала декабря работы на площадках фактически остановлены.

Около 60 горожан выстроились в очередь, чтобы подать обращения в приемную губернатора, рассказала «Фонтанке» дольщица Наталья. Из-за плохого финансирования дома не сдадут в обещанные сроки — до конца 2018 года, считают покупатели.

По официальным данным, за последние 1,5 года на строительство трех комплексов израсходовали 2 млрд рублей. Всего же для сдачи домов требовалось 9 млрд. «Финансирование стройки фактически не ведется. При существующих темпах строительства сроки сдачи объектов, переносившиеся уже неоднократно, не могут быть выдержаны», – говорится в обращении дольщиков.

Правительство планировало направлять деньги на комплексы ГК «Город» из трех источников. Однако кредитная линия банка «Санкт-Петербург» в размере 2 млрд рублей выдана наполовину. «Дальнейшее выделение траншей остановлено без объяснения причин», – говорят дольщики. Второй источник – продажа оставшихся в домах квартир – не работает. На них в сентябре 2016-го наложило арест ГСУ.

Наконец, участки ГК «Город» в Каменке продаются в рассрочку на 2 года. «Часть из 5,3 млрд уйдет на возврат кредита и процентов банку «Санкт-Петербург», часть – на оплату долгов за аренду земельных участков и по коммунальным платежам. Сколько средств пойдет на строительство – неизвестно», – говорят дольщики. Они требуют пересмотреть план финансирования строительства.

В свою очередь, вышедший к протестующим Евгений Барановский, зампред комитета по строительству, заверил, что все комплексы будут сданы в срок. Первую очередь «Ленинского парка» планируют сдать до конца марта 2017 года. Сделки по продаже участков в Каменке, по его словам, будут зарегистрированы до конца января.