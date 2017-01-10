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10.01.2017 12:44

Дорожники Петербурга готовятся к «температурным качелям»: ночью похолодает до -5

Дорожники Петербурга готовятся к очередным «температурным качелям»: по прогнозам синоптиков, ночью в Северной столице похолодает до минус 5 градусов. Подтаявший за день снег обернется гололедом на городских улицах.

Как сообщили в комитете по благоустройству, сегодня днем дороги и тротуары в городе на Неве убирают более 900 дворников и около 700 единиц техники. Количество спецмашин увеличено в связи с погодными обстоятельствами.

Дежурная служба комитета круглосуточно принимает звонки горожан по тел. 314-60-13. Дополнительно открыта также специальная «зимняя» горячая линия – 576-14-83.

 


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