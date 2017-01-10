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10.01.2017 12:42

Cледствие рассказало о показаниях чиновников против Улюкаева

Показания против экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева дали сотрудники Минэкономразвития и Росимущества. Об этом заявил следователь Роман Нестеров, передает «Прайм».

«Ряд свидетелей обвинения работают в Минэкономразвития и Росимуществе», -сказал он, не уточнив других деталей.

Нестеров также выразил опасения, что Улюкаев может надавить на чиновников, давших против него показания.

Сам Улюкаев в ходе заседания в Басманном суде Москвы заявил, что не согласен со следствием и попросил суд отпустить его из-под домашнего ареста.

«Я не согласен с аргументацией следствия. Скрыться возможности у меня нет, паспорт изъят. Угрожать свидетелям я не собираюсь. Прошу более мягкую меру пресечения, например, подписку о невыезде», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Источник: Republic


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