Cледствие рассказало о показаниях чиновников против Улюкаева

Показания против экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева дали сотрудники Минэкономразвития и Росимущества. Об этом заявил следователь Роман Нестеров, передает «Прайм».

«Ряд свидетелей обвинения работают в Минэкономразвития и Росимуществе», -сказал он, не уточнив других деталей.

Нестеров также выразил опасения, что Улюкаев может надавить на чиновников, давших против него показания.

Сам Улюкаев в ходе заседания в Басманном суде Москвы заявил, что не согласен со следствием и попросил суд отпустить его из-под домашнего ареста.

«Я не согласен с аргументацией следствия. Скрыться возможности у меня нет, паспорт изъят. Угрожать свидетелям я не собираюсь. Прошу более мягкую меру пресечения, например, подписку о невыезде», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).