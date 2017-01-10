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10.01.2017 12:27

Вахмистров стал координатором «Национального объединения строителей» по Петербургу

Президент СРО «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров назначен на должность координатора Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Санкт-Петербургу. Такое решение было принято президентом НОСТРОЙ Андреем Молчановым с целью усиления позиции Ассоциации в федеральных округах и городах федерального значения в период реформирования отраслевой системы саморегулирования после вступления в силу Федерального закона №372-ФЗ, сообщает пресс-служба СРО А «Объединение строителей Спб».  

Александр Вахмистров с 2000 по 2010 годы был вице-губернатором Санкт-Петербурга. В 2010 году Вахмистров  был избран в совет Национального объединения строителей, а также заместителем председателя президиума координационного совета по развитию саморегулирования в строительной отрасли при полномочном представителе президента РФ в СЗФО, в 2011 году был назначен на должность вице-президента НОСТРОЙ.
 
Александр Вахмистров является Почетным строителем России, Заслуженным строителем Российской Федерации, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Александра Невского», «Почета», «Дружбы».


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Setl City ввела в эксплуатацию пять домов квартала «Лондон»
Компания Setl City ввела в эксплуатацию дома 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 в одиннадцатой очереди и дом 12/1 в двенадцатой очереди квартала «Лондон» в рамках проекта «Семь столиц» в Кудрово. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».
ЖК «Квартет»
09.01.2017 12:49
Жилой комплекс «Квартет» полностью завершен
В жилом комплексе «Квартет» в Московском районе Санкт-Петербурга «Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию еще три жилых дома, а также наземные паркинги.
Setl City
30.12.2016 20:02
Setl City на полгода раньше сдала четыре дома, спорткомплекс и детсад в ЖК «GREENЛандия»
Компания Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 12, 13, 14, 15 микрорайона «GREENЛандия» у станции метро «Девяткино» на полгода раньше срока, обозначенного в проектной декларации
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ЖК «Пляж» и 5 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитованы «СМП Банком»
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