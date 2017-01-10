Вахмистров стал координатором «Национального объединения строителей» по Петербургу

Президент СРО «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров назначен на должность координатора Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Санкт-Петербургу. Такое решение было принято президентом НОСТРОЙ Андреем Молчановым с целью усиления позиции Ассоциации в федеральных округах и городах федерального значения в период реформирования отраслевой системы саморегулирования после вступления в силу Федерального закона №372-ФЗ, сообщает пресс-служба СРО А «Объединение строителей Спб».

Александр Вахмистров с 2000 по 2010 годы был вице-губернатором Санкт-Петербурга. В 2010 году Вахмистров был избран в совет Национального объединения строителей, а также заместителем председателя президиума координационного совета по развитию саморегулирования в строительной отрасли при полномочном представителе президента РФ в СЗФО, в 2011 году был назначен на должность вице-президента НОСТРОЙ.



Александр Вахмистров является Почетным строителем России, Заслуженным строителем Российской Федерации, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Александра Невского», «Почета», «Дружбы».