СМИ узнали об отсутствии заявок на строительство подходов к мосту в Крым

Третий конкурс на строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив не дал результатов — заказчик не получил ни одной заявки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные госзакупок, согласно которым ​срок приема заявок истек 9 января.

Как отмечает издание, потенциальные подрядчики не стали подавать заявки на третий тендер даже несмотря на то, что на этот раз требования к ним были несколько смягчены: заказчик (ФКУ «Управление служебных зданий федеральных органов исполнительной власти в области транспорта» Росжелдора) убрал обязательное требование о наличии у участника контракта на строительство особо опасных инфраструктурных объектов стоимостью не менее 20% от цены заказа ФКУ за последние три года.

Как заявил в беседе с изданием глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, отсутствие заявок на третий по счету конкурс связано с тем, что цена контракта (16,9 млрд руб.) ниже рыночной. По мнению аналитика, ​с учетом сопряженных рисков Росжелдор должен поднять ее как минимум до 20 млрд руб.

Первый тендер на разработку рабочей документации и строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту был размещен в сентябре 2016 года. По итогам рассмотрения заявок единственный участник — АО «Железные дороги Якутии» — не был допущен к конкурсу из-за того, что не выполнил условие об опыте по строительству и ремонту объектов капстроительства и искусственных дорожных сооружений (мостов, эстакад и т.п.) стоимостью не менее 20% от цены заказа ФКУ за последние три года.

Повторный конкурс, завершившийся в декабре 2016 года, также был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Согласно плану, железнодорожные подходы к мосту через Керченский пролив должны быть построены к ноябрю 2019 года. 26 декабря 2016 года в Минтрансе заявили, что сроки работ по их строительству остаются без изменений, финансирование на проект запланировано начиная с 2017 года.