Луговой прокомментировал свое включение в «список Магнитского»

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Андрей Луговой выразил недоумение в связи с тем, что Минфин США включил его в «список Магнитского», передает «РИА Новости».

«У меня вызывает просто недоумение. Просто не очень понимаю, где я и где «список Магнитского», — сказал он. Депутат добавил, что после составления списка прошло много лет. «Чего это вдруг я такого за последние год, два, три, четыре совершил?» — подчеркнул он.

Луговой также отметил, что является депутатом Госдумы и его полномочия «четко ограничены законодательством». «Мне вот кажется, что [Барак] Обама бегает перед тем, как сдать свои полномочия, лишь бы чем угодно нагадить или насолить России», — считает он. Поэтому, по мнению депутата, «уже доходит до каких-то абсурдных вещей».

Андрей Луговой был внесен в «список Магнитского» накануне, 9 января. Кроме него в список физических лиц, на которых наложил санкции Минфин США, попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, бизнесмен Дмитрий Ковтун, бывший руководитель Универсального банка сбережений Геннадий Плаксин и бывший сотрудник Следственного комитета Станислав Гордиевский.

«Закон Магнитского» был принят в 2012 году. Он устанавливает персональные санкции против лиц, которые, по мнению американских законодателей, причастны к нарушению прав человека. В санкционный список были включены лица, кого США считают виновными в гибели аудитора Сергея Магнитского, который умер в СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году.