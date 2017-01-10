В ДТП с полицейской машиной пострадала семилетняя школьница

В Невском районе полицейская машина с сиреной и мигалками на перекрестке столкнулась с "Рено Меган". Госпитализирована семилетняя пассажирка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, авария произошла на регулируемом перекрестке улиц Седова и бульвара Красных Зорь 8 января в районе 23 часов. Полицейский-водитель, управляющий служебным автомобилем, столкнулся с "Рено Меган", за рулем которого была 33-летняя женщина. Полицейская машина ехала с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами. По данным главка, примерно через три часа семилетней пассажирке "Рено Меган" потребовалась медицинская помощь. Девочка была госпитализирована в удовлетворительном состоянии.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии. В ведомстве сообщают, что если вина сотрудника подтвердится, то наказание он понесет в соответствии с законом.