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10.01.2017 11:55

В Минюсте прокомментировали предложение отбирать за долги единственное жилье

Законопроект, позволяющий забирать у должников единственное жилье, коснется только тех, чьи жилищные условия «явно превышают» потребности. Такое пояснение дали в Министерстве юстиции России, которое выступило с соответствующей инициативой, передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что учитываться будет как метраж, так и рыночная стоимость жилья.

Решение о таком взыскании может быть принято только если доходы должника не соразмерны обязательствам, а жилье является единственным имуществом. Кроме того, суд устанавливает сумму, которую гражданину выплатят для приобретения другого жилья в том же населенном пункте. «Согласно проекту, должник сам будет определять, какое жилье приобрести», — отметили в министерстве.

Подчеркивается, что об «уплотнении» квартир и отчуждении доли в жилище для подселения посторонних людей (то есть, фактически создании коммунальных квартир) речи не идет.

Новый порядок будет применяться к отношениям, возникшим после вступления закона в силу. Исключением станут случаи требования возмещения вреда жизни и здоровью, а также взыскания алиментов.

Накануне Минюст выступил с предложением отменить действующий в настоящее время запрет на изъятие у должников единственного жилья. При этом оговаривался ряд ограничений. Так, взыскание может быть наложено только на жилье, стоящее более чем в два раза дороже того, что положено собственнику и его семье по закону. Площадь также должна быть как минимум вдвое больше нормативной (по Жилищному кодексу, норма в разных муниципалитетах составляет от 14 до 18 квадратных метров на каждого).

Источник: "Лента.ру"


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